Mauno Meesit avaldas live-video loole "Circle"

Näitus analüüsib ja esitleb aastatel 2006 - 2015 Euroopa Liidu toetuste eest Eestis ehitatud objektide valikut ning püstitab kriitilise küsimuse: milleks euroraha on kasutatud ja kuidas see on mõjutanud ehitatud keskkonna kujunemist? "Kuhu kadus euro?" jääb ERMi B-sissepääsu fuajees avatuks 21. maini.