Tristan Priimägi: uue "Tulnuka" kõrval on "Kuningas Arthur" meistriteos

Soovitus: "Free Fire", režissöör Ben Wheatley

"Justkui ühevaatuseline kammerteatritükk, terve film on tulevahetus. Kõlab veidralt, aga ta on mingis mõttes üritanud eksperimendi korras keerata asjad nii minimalistlikuks kui võimalik. Seal on justkui igal kuulil kaal. /.../ Asi ise on muidugi must komöödia."

I hoiatus: "Kuningas Arthur: Mõõga legend", režissöör Guy Ritchie

"Tahab meile tõestada seda, et kuningas Arthuri ümarlaua rüütlid olid tegelikult lumpenipätid, kes löödi rüütliteks. Tundub, et see on Guy Ritchiel korduv motiiv, kui sa mäletad, siis ta üritas ka selgitada, et Sherlock Holmes ja Dr. Watson olid mingid huligaanid. Film ise on täielik kitšifestival. /.../ See on hea näide sellest, kuidas 3D on ennast tegelikult meetodina ammendanud. Seal on kõik välja pandud, mis vähegi võimalik, aga tänaseks, paar päeva pärast filmi vaatamist, ei mäleta ma sellest praktiliselt mitte midagi, mis puudutab eriefekte."

II hoiatus: "Alien: Covenant", režissöör Ridley Scott

"Uue "Tulnuka" kõrval on "Kuningas Arthur" täielik meistriteos. "Tulnukaga" läks kuidagi väga halvasti. /.../ Kahjuks on Ridley Scottil isu minna maailma loomise müüdi kallale ja selgitada see tulnukaasi ära. Selge on see, et tal käib see üle jõu. Ta ei suuda seda materjali vallata, see nõuab ikkagi mingisugust süvenemist teoloogiasse näiteks. Õuduse puhul on ju tegelikult hirmus tundmatu, teadmatu: me kardame seda, mida me ei mõista. See oligi tulnuka mõte, alien, see on võõras, see on miski meile tundmatu. Aga ta proovib selle alieni teha meile koduseks. ära seletada, anda talle iseloomustuse taha. Selle kõige käigus kaob asja mõte, kaob süžee, kaob tempo, struktuur ja lõpuks, kui midagi muud üle ei jää, siis tullakse jällegi tühja eriefektipagasiga lagedale, et kuidagigi rehabiliteerida neid puudujääke filmis."