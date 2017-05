Tutvustus: PromFest 2017 finalistid

10. Klaudia Taevi nimelise noorte ooperisolistide konkursi kuus parimat astuvad mõne tunni pärast Pärnu kontserdisaalis võistlustulle. Finaalidesse ei jõudnud paraku ühtki eestlast. Kuid kes on need kuus välismaist ooperitähte? Siin on neist lühike ülevaade.

Laura Teivāne (spinto sopran)

Laura Teivāne sündis 23. märtsil 1991 Lätis. Ta on õppinud Läti muusikaakadeemias. Teivāne on osalenud mitmetel konkurssidel Itaalias, Lätis ja Saksamaal. 2015. aastal jõudis ta Klaudia Taevi nimelisel konkursil poolfinaali. Aastast 2015 on Teivāne Läti rahvusooperi solist.

Iga solist esitab finaalis kaks laulu. Teivāne esitab Jules Massenet' Manoni aaria ooperist „Manon“ ja Georges Bizet' Micaëla aaria ooperist „Carmen“.

Taras Berežanski (lüüriline bass)

Taras Berežanski sündis 23. augustil 1985 Ukrainas. Ta on õppinud Tšaikovski riiklikus muusikaakadeemias. Ta on osalenud konkurssidel Ukrainas ja mitmetes töötubades ning meistriklassides. Berežanski on esitanud mitmeid rolle teatrites Ukrainas ja Leedus.

Abigail Levis (lüüriline metsosopran)

Abigail Levis sündis 24. märtsil 1987 USAs. Ta on õppinud laulmist Eastmani muusikakoolis, Bardi kolledžis, Utah` ooperis ja Los Angelese ooperis. Levis on osalenud edukalt mitmetel konkurssidel Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. 2016. aastast on ta Berliini Saksa Ooperi ooperistuudio liige.

Modestas Sedlevičius (lüüriline bariton)

Modestas Sedlevičius sündis 12. juunil 1987 Leedus. Ta on õppinud Leedu muusika- ja teatriakadeemias, Mannheimi muusika- ja etenduskunstide ülikoolis ja La Scalas. Ta on edukalt osalenud konkurssidel Saksamaal ja Austrias ning esitanud rolle mitmetes teatrites Itaalias ja Saksamaal.

Margarita Levtšuk (lüüriline koloratuursopran)

Margarita Levtšuk sündis 16. aprillil 1990 Valgevenes. Ta on õppinud Bresti Muusikakolledžis ja Valgevene riiklikus muusikaakadeemias. Levtšuk on osalenud mitmetes töötubades ja meistriklassides ning olnud finalist ja auhinna võitja konkurssidel Venemaal ning Valgevenes.

Eszter Zemlényi (lüüriline koloratuursopran)

Eszter Zemlényi sündis 15. märtsil 1987 Ungaris. 2016. aastast õpib ta Franz Liszti nimelises muusikaakadeemia magistrantuuris. Zemlényi on osalenud edukalt mitmetel konkurssidel Ungaris ning osalenud ooperimuusika kontsertidel Ungaris, Itaalias ja Rootsis.

Fotod: PromFest