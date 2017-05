Kertu Sillaste lasteraamat "Ei ole nii!" ilmus saksa keeles

10. mail ilmus Berliini kirjastuse Kullerkupp Kinderbuch Verlag esimene saksakeelne lasteraamat, milleks on Kertu Sillaste "Ei ole nii!", saksa keeles "Nein, so ist es nicht!".

Kertu Sillaste raamatu on saksa keelde ümber pannud Carsten Wilms, kes on varasemalt saksa keelde vahendanud ka Kätlin Vainola teksti ja Kertu Sillaste piltidega lasteraamatu "Kus on armastus?" ("Wo ist die Liebe?").

"Ei ole nii!" pälvis 2015. aastal Eesti Lastekirjanduse Keskuse Aasta Rosina

auhinna ja valiti 2016. aastal suurima Münchenis asuva rahvusvahelise laste- ja

noortekirjanduse raamatukogu parimate lasteraamatute nimekirja "The White Ravens".

Raamat ilmus 10. kuni 19. maini Berliinis toimuvate lastekirjanduse päevade "Berliner Bücherinseln" ajaks. Festival, mille motoks on "Lapsed avastavad raamatuid", toimub sel aastal juba kaheksandat korda ja on sel korral pühendatud

Baltikumile. Festivali avas Eesti Vabariigi suursaadik Berliinis Mart Laanemäe.

Festivali raames õpivad põhikooliõpilased erinevate otseselt raamatute loomisega seotud inimestega kohtumiste kaudu tundma raamatute sihtkoha maade kultuuri ja kirjandust.

Festivaliprogrammi kõrval korraldab sihtasutus "kulturkind" koostöös Berliini Humboldti raamatukoguga ka näituse Baltikumi lasteraamatute illustratsioonidest, kus on väljas kokku üheksa raamatuillustraatori pildid Eestist, Lätist ja Leedust.

Eesti raamatukunstnikest on näitusel esindatud Ulla Saar, Kertu Sillaste ja Regina Lukk-Toompere.

Juba juulis ilmub aga kirjastuse Kullerkupp Kinderbuch Verlag teine raamat – Kertu Sillaste "Igaüks teeb isemoodi kunsti".