Eesti Meestelaulu Selts korraldab taas emadepäeva kontserdi Estonias

Emadepäeva kontserdil kõlab valdavalt eesti heliloojate looming – autoriteks Arne Oit, Rein Rannap, Piret Rips, Karin Kuulpak, Airi Liiva. Veel on esitamisel populaarseid numbreid klassikast, nagu Georg Friedrich Händelilt, Cesare Andrea Bixiolt, samas džässiklassiku Billy Strayhorni pala "Take the 'A' Train". Kavalehelt leiab ka noori soliste juhendanud õpetajate nimed.

Kontserdil astuvad üles Rahvusooper Estonia poistekoor ja noormeeste koor koos oma noorte solistidega (kõik kaheksa solisti on poisid), kontserdi ja tseremoonia ajal on laval laulude saatjana Noorteorkester Reaalmažoor, mida juhatab kogu kontserdi kunstilise juhina Edmard Tuul.

Kava avanumbriks on Karin Kuulpaki Olivia Saare sõnadele loodud laul "Esimene kiri emale" poistekoorilt. Seejärel ütleb oma tervituskõne vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Muusikanumbrite järel esineb tervitusega Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir, kes kuulutab välja naisliidu valitud Aasta Ema. Tervitussõnadega esineb ka Eesti Meestelaulu Seltsi esimees Hirvo Surva.

Kontserdi lõpetab Karin Kuulpaki "Ema laul" Veiko Tubina sõnadele, mille esitab Rahvusooper Estonia noormeeste koor. Kava kontsertmeistriks on Gloria Kadarpik.

Kontserdi lavastuslik konsultant on Ain Mäeots, kontserti juhib Margus Saar. Ettekandele tulevate soololaulude arranžeeringud on teinud Tõnis Kõrvits ja Jaak Jürisson.

Kontsertülekanne ETV ekraanil algab kell 12.00.