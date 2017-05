Gailiti novellipreemia sai Maimu Berg

Maimu Berg on nüüd Valdur Mikita, Mehis Heinsaare, Kärt Hellerma ja Ervin Õunapuu kõrval viies, kes sai oma teose eest Gailiti novelliauhinna ehk Jaak Soansi tehtud Nipernaadi kuju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Auhinna andis laupäeval Maimu Bergile üle Valga linnapea Kalev Härk. Bergi novellile "Hitler Mustjalas" on see Tuglase ja Loomingu proosaauhinna järel juba kolmas tunnustus, ehkki seal märgiti ära teisigi tema novelle.

"On väga hea, et sellised preemiad on. Ega novell pole lugejate seas väga populaarne žanr, see on kusagil luuletuse ja pika proosa vahepeal. Inimene eelistab ikkagi romaani. Mulle on ka ette heidetud, et ma võiks mõne novelli romaaniks kirjutada, tahaks rohkem teada neist inimestest, aga ma olen teinud novelle ja see žanr mulle istub," rääkis Berg.

Auhinna pälvimiseks on tähtis gailiti- või nipernaadilikkus ja siin on kirjandusteadlaste arvates Bergi novellis seos saja aasta taguse Siuru rühmitusega, kus Gailit oli följetonist.

"Kui Maimu Berg kirjutab Hitlerist ja toob selle ainestiku siia, Eestisse algselt justkui realistlikus novellis, aga lõpuks ikkagi viib need asjad fantaasias, kujutlusvõime abil kokku, siis tegelikult on Maimu Berg omaaegse August Gailiti följetonismi toonud ajaloolisele taustale," selgitas žürii esimees, Loomingu peatoimetaja Janika Kronberg.

Gailiti novelliauhinna nominendid valivad välja lugejad, Valga keskraamatukogu kogub arvamused kokku ja edastab need žüriile. Kümnest teosest vastas statuudile seitse, "Hitler Mustjalas" oli esitatud kaks korda.