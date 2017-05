Setomaal Treski külas tehti algust küünikontsertide sarjaga

Inimeste soov kogeda midagi uut ja teistsugust on andnud tuule tiibadesse kultuurisündmuste korraldajatele, kes otsivad üritusteks aina huvitavamaid ja kaugemaid kohti. See omakorda toob sündmused maainimestele lähemale, hoogustab külaelu, kohalikku majandust ning avardab ka kaugelt tulijate silmaringi oma kodumaast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täpselt nagu mõni aasta tagasi oli eestlaste jaoks täiesti tundmatu tänaseks menuka festivaliga sama nime kandev Ostrova küla, on seda hetkel ka Setomaal asuv väike, pea saja elanikuga Treski.

Aga ilmselt juba suve lõpuks teab iga trenditeadlik kultuurihuvline, kus on Treski küla ja mis elu seal toimub, sest just laupäeval sai Treski külas Silla talus alguse küünikontsertide sari, kus teiste hulgas astuvad suve jooksul lavale ka Winni Puhh ja Vaiko Eplik. Hooaja avapaugu tegid aga Untsakad.

"Praegu inimesed just otsivad midagi hoopis muud. Pigem on just oluline see mõte, et see koht on eriline, et see koht on teistsugune ja et seal ei ole inimesed veel käinud," rääkis küünikontserdi korraldaja, muusik Jalmar Vabarna.

Rahvaürituse korraldamine ühes väikeses külas eeldab aga kogukonna kaasamist. "Ma ikkagi kutsusin küla kokku ja rääkisime, mis on minu mõtted selle küla kontsekstis, et nad ei avastaks, miks siit sada autot mööda sõiti, vaid et nad oleks teadlikud," ütles Vabarna.

Kontsertsarja mõju ulatub aga Treski külast märksa kaugemale. MTÜ Setomaa Turismi statistikast selgub, et pea 50 protsenti külastajatest tulevad Setomaale just seal toimuvate sündmuste tõttu.

"Peale ürituse enda tegelikult saab sellest osa ka majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, nii et üritused on hästi olulise kaaluväärtusega. Ja kindlasti püsikontserdid, mis ei ole vaid kord aastas, annavad ka inimesele võimaluse tihedamini Setomaale sattuda," kinnitas MTÜ Setomaa Turism tegevjuht Elin Priks.

Sõiduvees on ka Eesti kõige kaugemas nurgas, Saatses tegutseva kodurestorani Maagõkõsõ tegijad, kes seni on inimesi teenindanud ettetellimisel. Nüüd seisab neil ees läbi suve kestev koostöö küünikontsertite tegijatega.

"Meie viime oma telgi, võtame oma varustuse, võtame toidu kaasa ja pakume head ja paremat rahvale," ütles kodukohviku perenaine Sirje Kruusamägi.

Järgmine küünikontsert toimub juba 2. juunil.