Keelesäuts. Mida tähendab heidutus?

Mida tähendab, et Eesti kaitsejõududel peab olema usutav heidutusvõime? Kui kuuleme uudist, et liitlasväed on Eestis selleks, et aidata kaasa heidutusele, siis mida nad siin ikkagi teevad?

„Heidutus“ on pärit ingliskeelsest mõistest deterrence, mis võeti kasutusele külma sõja päevil. Sõjanduse asjatundjad ütlevad, et heidutus tähendab vaenlase veenmist, et tema plaanitav rünnak ei oleks hea mõte. Võimalikule ründajale näidatakse oma tugevust ja valmisolekut, kuid mitte soovi rünnata esimesena. Heidutamine tähendab järelikult oma tugevuste usutavat näitamist rahumeelsel moel ilma vaenuliku ähvarduseta.

Selleks aga, et heidutamine oleks usutav, peab see olema järjepidev ja laialt levinud tegevus. Kogu ühiskonna vaatenurgast võib siis öelda, et ärevatel aegadel iseendas meelekindluse ja valmisoleku säilitamine ongi meie igapäevane heidutusvõime. Kena päeva ja selg sirgu!