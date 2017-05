Kuulake: Roomet Jakapi ja Mart Soo tegid koos albumi

Roomet Jakapi (sündinud 1973) on vokalist ja filosoof. Üksi, koostööde raames ja ansamblite liikmena on ta teinud mitmesugust eksperimentaalset ja improvisatsioonilist muusikat. Koostööpartnerite seas on nt Emilio Gordoa, Louise Dam Eckardt Jensen, Jerzy Mazzoll, Sławek Janicki, Fred Frith, Gintas K, Taavi Kerikmäe, Lauri Hyvärinen, Jonas Van den Bossche, Ville Vokkolainen, Jukka Kääriäinen, LAKi, Phlox, Ensemble U:, Repoo Ensemble, EDASI. Ta on ansamblite Punkt Nihu, Impromachine4000, Kreatiivmootor ja AtgRuioFallA liige. Põhjalikult on ta uurinud ja õpetanud varauusaegset filosoofiat. Ta on ka ajakirja Studia Philosophica Estonica peatoimetaja.

Mart Soo (1964) on kitarrist, pedagoog, improviseerija ja helilooja. Rohkearvuliste koostööde vormis ja mitmete ansamblite liikmena on ta esinenud ja salvestanud koos paljude nimekate muusikutega. Nende ansamblite ja koostööpartnerite hulka kuuluvad Tunnetusüksus, Weekend Guitar Trio, Samm Bennett, Lisa Karrer & David Simons, Vladimir Tarasov Baltic Art Orchestra, Ensemble Uncontrolled (Takashi Kazamaki, Kalle Laar, Christoph Gallio, Eduard Akulin), Petras Višniauskas, Juozas Milašius, Jacques Di Donato, Xavier Charles, Isabelle Duthoit, Taavi Kerikmäe, Chris Cutler, Jean- Marc Montera, Paul Lovens, Uchihashi Kazuhisa, Markus Reuter, Vox Clamantis, Estonian Guitar Octet, Eugene Chadbourne, ASK:, Quartet for the End of Time, Jan Bang, Fred Frith, Toyah Willcox jpt. Ta on osalenud enam kui 50 CD salvestamisel, loonud muusikat filmidele, kuuldemängudele ja teatrietendustele. Aastast 2005 on ta koos Taavi Kerikmäega kureerinud improvisatsioonilise muusika kontsertsarja Improtest. Tänavu pälvis ta Danske Jazziauhinna.

Kuulake albumit.