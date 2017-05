Otseülekanne tulemas: "Helireede" autoriõhtu Jakob Juhkamiga

2016. aasta lõpus Hollandi kirjastuses Makhtootat Publishing House ilmus esimene araabiakeelne kaasaegse Eesti luule antoloogia "The Other Is Not An Island" ("Võõras ei ole saar"). Antoloogia tõlkija ja üks kirjastajatest Abdulrahman Almajedi jutustab, kuidas ta avastas eesti luulet ning töötas antoloogia kallal.