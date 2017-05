Otseülekanne kell 18: "Eesti arhitektid. Ülar Mark"

17. mail kell 18 toimub Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos seitsmes vestlusõhtu sarjast „Eesti arhitektid“. Sellel korral on publiku ees arhitekt Ülar Mark, kes tegeleb aktiivselt nii ruumide loomise, purjetamise kui ka joogaga. Olles mõõdukalt skeptiline arhitektuuri võimes muuta ühiskonda, usub ta siiski, et hea ruum on positiivsete arengute oluline eeldus.

Vestlusõhtu avab Ülar Margi lühiloeng, kus tuleb juttu arhitektuuriloome käivitavatest jõududest ning sellest, miks tulevikuarhitektuur ei saa olla suurte egode keskne. Sõnavõtule järgneb vestlus, kus saab aktiivselt osaleda ka publik.

Ülar Mark (1968) on arhitekt ja linnaplaneerija. Pärast Eesti Kunstiakadeemia lõpetamist (1995) on ta töötanud nii projekteeriva arhitektina kui juhtinud Eesti ruumivaldkonna mitmeid asutusi. Tegutsenud eelnevalt arhitektuuribüroodes Allianss Arhitektid ja Urban Mark, on ta hetkel pühendunud innovaatiliste moodulmajade kavandamisele multidistsiplinaarses ettevõttes KODASEMA. Marki kavandatud tuntumate hoonete hulka kuuluvad kollektiivse autorsusega moodulmaja KODA (2015), Tallink Spa Hotell (2008), Eesti Panga galerii (2004) aga ka mitmed eramud ja ärihooned. Samuti on ta teinud lavakujundusi teatrietendustele ja kavandanud näituseid.

2006. aastal kureeris Mark Eesti ekspositsiooni „Joint Space“ Veneetsia arhitektuuribiennaalil ning oli aastatel 2010-2014 Eesti ekspositsiooni komissar. 2006-2016 kuulus ta Eesti Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese nõukotta, 2008-2012 töötas Eesti Arhitektuurikeskuse juhatajana, 2006-2007 Eesti Arhitektide Liidu esimehena ning 1999-2002 Narva linnaarhitektina. 2016 aastal tunnustas Vabariigi President Ülar Marki Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Eesti arhitektid on Arhitektuurimuuseumi vestlusõhtute sari, mis toob publiku ette Eestis tegutsevad või siit pärit arhitektid. Sarja eesmärk on vestelda arhitektuuri päevakajalistel aga ka ruumikultuuri püsiteemadel. Milline on arhitektuuri roll muutuvas maailmas? Mis on Eesti ruumikultuuri eripära? Milles seisneb ruumi kvaliteet ja kes selle eest vastutavad? Sarjas on seni üles astunud Andres Alver, Kalle Komissarov, Veljo Kaasik, Johan Tali, Andrus Kõresaar ja Margit Mutso. Loengute salvestused on järelvaadatavat Eesti Arhitektuurimuuseumi Youtube’i kanalil.

Eesti arhitektid. Ülar Mark

17. mail 2017 kell 18.00 Rotermanni soolalaos

Vestlust suunab EAM kuraator Carl-Dag Lige

Sissepääs muuseumipiletiga

Sarja toetab Eesti Kultuurkapital