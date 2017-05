Kumu Dokumentaali raames linastub dokfilm Chris Burdenist

Chris Burden oli mees, kes laiendas 1970. aastatel kunstilise eneseväljenduse piire. Oma uuenduslikes, provotseerivates ja kohati ka eluohtlikes performance’ites lasi ta ennast kuulist haavata ja auto külge naelutada, aga ta on elanud ka viis päeva hoiukapis, tulistanud püstolist reisilennukit, roomanud paljalt üle klaasikildude, teeselnud keset sõiduteed laipa ja ette võtnud veel palju muud vähem või rohkem ebatavalist.

Vaieldes vastu, et kunst on see, mida saab osta ja riputada seinale, muutis ta oma keha "lõuendiks" ja käsitles selle vahendusel teravaid sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. 1970. aastate lõpus leidis aset murrang. Kunstniku illusioonid purunesid ning ta pöördus assamblaažide, hiiglaslike installatsioonide, kineetiliste ja staatiliste skulptuuride poole, uuris teaduse ja tehnoloogia piire.

Oma loominguga on Chris Burden mõjutanud tervet põlvkonda kunstnikke. Tema tööde äärmuslik privaatsus ja provokatiivsus on loonud müüdi, mille varjus on looja ise jäänud kättesaamatuks. Timothy Marrinani ja Richard Dewey film "Burden" (2016) toob kunstniku meile lähemale ja aitab mõista tema loomingu lähtekohti.

Tegu on esimese pika dokumentaalfilmiga, mis Chris Burdeni fenomeni käsitleb. Film linastub hetkel ka USA ja Suurbritannia kinodes.

"Burden" linastub 17. mail kell 18.00 Kumu auditooriumis Kumu Dokumentaali programmi raames.