"Minu näoga onu" jõuab kinnisel linastusel Cannes'i filmifestivalile

Septembri lõpus Eestis linale jõudev "Minu näoga onu" on tragikomöödia pealesunnitud lähedusest, õnneotsingust ja armastusest. Cannes'is näidatakse seda filmitööstusele suunatud kinnisel linastusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Cannes'ilt ootame, et tuleks rahvusvahelisi müügiagente, kes oleks filmist huvitatud ja siis muidugi festivalide huvi. On hea uudis, et selle maailma esilinastuse festival on kinnitatud, aga me saame selle avalikustada alles mai lõpus," tõdes Katrin Maimik.

Režissööripaari kinnitusel on "Minu näoga onu" laiale vaatajaskonnale mõeldud lugu, aga üldsegi mitte labane. "Ma arvan, et ta ei ole igav film. Aga ma arvan, et ta ei ole ka selles mõttes tohutult populaarne rahvafilm, mida võiks ühelt komöödialt oodata. Ta on minoorne, mõtlik, elust enesest lood ja teatavate komöödiliste akordidega," kirjeldas Andres Maimik.

Eesti ootab sel aastal Cannes'is uusi kontakte filmitootjatele - nii korraldab Eesti filmi instituut (EFI) kohtumisõhtuid Taani, Kanada ja New Yorgi produtsentidega. Eesti filmi loodab EFI Cannes'is näidata tuleval aastal.

"Huvi Eesti filmi vastu praegu päris suur, seda tuleb hoida aktiivsena, et maha ei rahuneks. Ootame ära, mis need EV 100 filmid toovad, on hästi suur kampaania, et promoda EV 100 filme, esimesed filmid on juba filmitud," rääkis EFI juhataja Edith Sepp.