Ervin Õunapuu 20 aasta lühijutud said ühiste kaante vahele

Kirjanduskriitiku Berk Vaheri sõnul võivad Ervin Õunapuu tekstid esmapilgul tunduda grotesksed ja liialdatud, kuid sisaldavad tegelikult väga tugevat reaalsustaju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See, kuidas inimesed seal üksteisega käituvad või mis obsessioonide küüsis nad on, võib tunduda ehmatav, aga samavõrd ehmatav võib tunduda see, kui me näeme neid inimesi peaaegu et iga päev enda ümber. Ikka ja jälle tekib tahtmine öelda, et nüüd sa Ervin küll liialdad, aga siis me näeme kasvõi tuntud teleinimest ja rahva lemmikut, kes käitub oma perega nii nagu ta käitu,b ja samal ajal räägib kristlikest väärtustest ja on täpselt nagu Ervini raamatust välja hüpanud," selgitas Vaher.

Vaher lisas, et kuhu Ervin Õunapuu oma juttudega tihti osutab, on see, et me ei märka inimest suurte ettekujutuste, narratiivide ja religioonide keskel. "Lõpuks ikka loeb see, mida inimesed teevad üksteisega siin ja praegu ja seda ei saa välja vabandada ei religiooniga, mingisuguste ideoloogiliste narratiividega, rahvuslusega. Lõppude lõpuks teeb inimesest inimese ikkagi see, kuidas ta teise inimese vastu on ja mida ta oma eluga siin ja praegu peale hakkab," ütles Vaher.

Alates sellest nädalast saab Ervin Õunapuu novelle kuulata järjejutuna Vikerraadios Tõnu Oja esituses.