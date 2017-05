Peeter Simm: Kuku koosnes korraga kahest poolusest

"Ta inimesi eriti ei selekteerinud, osade inimeste peale oli tal mõju. Ta tunnetas ära, kas see inimene läheb tema illusioonidega kaasa või ei lähe," selgitas Simm "Vikerhommikus".

Simm lisas, et oma näitlejavaistu võttis Kukumägi kaasa ka tavaellu. "Nendega, kelle peale tema võlujõud toimis, ta suhtles kõigiga täiesti ühtmoodi, presidendist kuni ükskõik, millise Setu poe juures konutava õllejoodikuni," rääkis Simm.

Kukumäge meenutas Simm kolleeg Tõnu Kargi sõnadega. "Kümmekond aastat tagasi ütles ta nii, et päev võib olla hall, sopane ja totaalselt ebaõnnestunud, siis saad Kukuga kokku ja pärast seda see päev ei ole tusane," lausus Simm.

Kukumägi filmipisik sai alguse 40 aastat tagasi 1977. aasta filmis "Tätoveering", mille lavastajaks Simm oli. "Ega see ei ole nii ühene, et see kõigile inimestele väga meeldib. Inimest, kes esimest korda võtteplatsile satub, teda võib raevu ajada küll, kuidas justkui mitte midagi ei toimu," kirjeldas Simm, kelle sõnul oli Kukumäes armastus filmi vastu olemas.

Simm ütles, et Kukumägi ise oli nagu film. "Kuku isegi koosneb korraga kahest poolusest, nagu maakeral või patareil. Temas oli kõik koos. Kui ühtedele inimestele meeldis ja nad kõik olid talle valmis andestama, siis oli ka väiksem osa, kes teda üldse vastu ei võtnud. Mõlemal võib õigus olla," lausus Simm ja lisas, et Kukumägi oli vastuoluline inimene. "Ta on nagu muinasjutt või vanasõna. Folkloristid võivad öelda, et kui ühel pool on vanasõnad, mis väidavad üht, siis samade raamatukaante vahelt võib leida teised, mis väidavad risti vastupidist," selgitas Simm.