Pilvi Ojamaa unikaalloomingu näitus avati Järvakandis

Väljapaneku ligi 300 eset pärinevad autori erakogust, mis on vaid murdosa Pilvi Ojamaa rikkalikust klaasidisainist, mida iseloomustavad fantaasia-küllus ja täiuslikkuseni viimistletud proportsioonid, vahendasid ERR-i teleuudised.

Pilvi Ojamaa ütles, et tööstuskunstniku fantaasialendu piiras siis vaid plaanimajandus, kuid loomingulistel päevadel sai kavandada ka unikaalsemaid esemeid. "Ja sellele näitusel ongi väga suur osa just unikaalloomingul, mida me tegime loometööna tööstusdisaini kõrval," rääkis ta.

Pilvi Ojamaa peab tarbeklaasi puuduseks, et kuna kasutada oli vaid rauasisaldusega klaasi, puudub neil esemetel praegusele klaasile omane sära. Graveeritud esemeid sellel näitusel kuigi palju ei näe, kuigi Pilvi Ojamaad peetakse Eesti parimaks klaasigraveerijaks, keda klaasidisainerina iseloomustab ideaalne proportsioonitaju.

"Ja selle tõttu on ta suutnud ka klaasitehastes luua suuri vormide ansambleid. On disainerlik komme teha kas siis silinder või kera või koonus, Pilvil sellist liigset rangust ei ole. Tal on sujuva siluetiga klaasi voolavusest lähtunud vormid, väga tundlik ja ilus vormikõne," kiitis Eesti kunstiakadeemia emeriitprofessor ja näituse kuraator Maie-Ann Raun.

Pilvi Ojamaa töötas Tarbeklaasis aastatel 1965-1992.