Andrei Liimets: enam ei tehta mitte lihtsalt järgesid, vaid luuakse frantsiise

Andrei Liimets selgitas "OP-is", et suvi on üldiselt see aeg, kui suurstuudiod lasevad välja oma kõige kallimad filmid, sest nendele oodatakse kõige rohkem kassatulu. "Suvi on see aeg, kui eeldatakse, et kõige rohkem inimesi käib kinos, sest kinosaal on hea jahe koht, kuhu suvekuumuse eest natukeseks minna."

"Sõna "blockbuster" on pärit teise maailmasõja ajast, kus see tähistas pommi, mis suutis tühjaks lüüa terve kvartali," ütles Tristan Priimägi ja lisas, et seda sõna kasutatakse praegusel ajal tihti valesti. "See ei tähenda mitte edukat filmi, vaid teatud toomismudelit, mida iseloomustab suur eelarve ning seda ka turunduse mõttes, tekitatakse olukord, kus inimene justkui väljapääsmatult peab filmi vaatama minema," tõdes ta ja nentis, et tänu sellele kannatab tihti film ise, eriti just käsikiri, ja suuremat rõhku pannakse eriefektidele. "Tulemuseks on see, et turunduseelarvete kasvades saavad stuudiod võtta vähem riske ning minnakse kindla peale välja."

"Kui sul on "Kariibi mere piraadid" ja sul on Johnny Depp vahva piraadina, siis sa tahaksid teada, mis temaga veel edasi saab," tõi Andrei Liimets välja ja kinnitas, et filmistuudiod saavad sellest väga hästi aru ja filmitööstus on liikunud aina enam turvalisse tsooni, kus loodetakse ühe rohkem tuttavate märkide, maailmate ja märkide peale. "Tänaseks ei mõelda aga enam mitte lihtsalt järgede ja triloogiate peale, vaid luuakse frantsisse ehk suuri universumeid."

"Poolvägivaldselt tahetakse luua frantsiisid, mis kannaksid filme iseenesest edasi, näiteks tahetakse teha Universali erinevad õudusfilmikangelased üheks frantsiisiks," sõnas Priimägi ja selgitas, et kui sel suvel võitleb Tom Cruise muumiaga, siis see on tegelikult alles esimene osa. "Lõpuks lähevad aga kokku Dracula, Frankenstein, Muumia ja ka mingisugune Wolfman," lisas ta ja tõdes, et lõpuks kannatab sellest aga ainult vaataja.