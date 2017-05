Anna Mari Liivranna isikunäitus püüab asju koos hoida ja säilitada

Näituse pealkiri viitab lamineeritud klaasi omadusele purunemisel mitte kilduda, vahendas "Aktuaalne kaamera". 2014. aastal noore skulptori preemia võitnud kunstniku läbivaks teemaks ongi olnud meie püüd midagi koos hoida, säilitada või konserveerida. Sama ideed kannavad endas ka näitusel eksponeeritud objektid.

Kunstnik Anna Mari Liivrand sõnas, et vitraažikunst on sarnane klaasipusle kokkupanemisel. "Ma olen siin kujutanud klaasist seina, mida on justkui paigatud teiste klaasist tükkidega," selgitas ta ja lisas, et klaaskuulide sees on abstraktsed objektid, mis samuti viitab mingi objekti, mõtte või soovi hoidmisele. "Peale selle võib näha rippuvaid talismane, mis on kokku pandud kalamaksaõli pallidest, mis on disainitud inimese füüsilist keha hoidma."

Näitus "Kildumatu" jääb Hobusepea galeriis avatuks 5. juunini.