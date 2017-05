Heino Seljamaa: Arvo Kukumägi elas ära mitme inimese elu

Heino Seljamaa ütles "Ringvaates", et pärast Arvo Kukumägi surma on ta olnud toeks tema naisele ja aidanud kõike organiseerida. "Ma ei ole võib-olla täna kõige parem jutumees, sest sellest kurvast sündmusest on vaevalt kolmkümmend tundi möödas," kinnitas ta.

"See uudis tuli mulle šokina, ma läksin enda kodust õues suitsu tegema ja nägin, et Arvo maja ees oli kiirabiauto," sõnas ta ja kinnitas, et ta võttis kohe telefoni ja helistas tema naisele Maritile. "Siis saingi sellest teada."

"On veel ka teine, keerulisem lugu, sest Kuku teadis väga hästi, mis toimuma hakkab ning ta andis endale sellest aru," tõdes Seljamaa ja nentis, et pool aastat tagasi andis Arvo talle märku, et ära parem tule minu juurde. "Me oleme nelikümmend aastat olnud lähedased ning see oli ilmselt sellest, et ta lihtsalt ei tahtnud, et ma seda kõrvalt näen, kuhu ta on jõudnud oma elukäiguga."

Üks Arvo Kukumäe lahkumise faktoreid oli Heino Seljamaa sõnul kindlasti alkohol. "Ta elas väga kirglikku elu ja kuigi ta on minust kuus aastat noorem, siis ta elas selle aja jooksul ilmselt mitme inimese elu, ta ei teinud midagi ilma kireta."

"Meie esimene kohtumine nelikümmend aastat tagasi oli nii, et ma kutsusin ta stipendiumipäeval Gloriasse sööma, sõime kõhu täis ja jõime pudeli veini," tõi Seljamaa välja nende esimese kohtumise tagamaad. "Me tundsime seal kohe midagi sellist, millest rääkida ei saa."

"Filmi "November" tegemine oli Arvole väga raske, mitte sellepärast, et ta poleks osanud, vaid ta võttis seda väga-väga tõsiselt," kinnitas sõber ja tõdes, et Kukumägi ei tundnud kunagi, et ta oleks mahakantud näitleja. "Ta elas väga kindlalt oma elu."

Arvo Kukumägi ärasaatmine toimub Sõpruse kinos 27. mail kell 11.30 ning sinna on oodatud kõik, kes soovivad lahkunut mälestada. "Ta oli ristitud õigeusku, seega preester loeb hingepalve ning siis ta läheb koos oma lähedastega viimasele teekonnale enne põrmustamist, saatjad jäävad aga vaatama filmi "Mina jään ellu"," selgitas Seljamaa ja tõi välja, et sama päeva õhtul toimub ka Rock Cafes pidu, kus esinevad ansamblid Kuku mälestuseks.