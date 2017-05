Eesti kinodesse jõudis Andrzej Wajda viimaseks jäänud linateos

Andrzej Wajda suri möödunud sügisel 90-aastaselt. Filmisemiootik Katre Pärn on nimetanud tema viimast filmi loominguliseks testamendiks, milles väljendub ellujääja kohustus meelde tuletada ja lahata neid ajaloo peatükke, mis muutsid ellujäämise eriliseks.

"Tegemist ei ole filmiga kunstnikust ja tema kunstist, pigem on tegemist inimesega, kes jääb bürokraatliku masinavärgi hammasrataste vahele," sõnas Katre Pärn "Aktuaalses kaameras" ja lisas, et selle traagilisus tuleb osalt sellest, et hammasrataste vahele jääb inimene, hoolimata oma suurtest teenetest ja tuntusest.

Oma filmides laveeris Wajda pidevalt režiimi ja vabadust ihkava publiku ootuste vahel. Tema karjäär tegi suure hüppe, kui 1957. aastal valminud film "Kanal" tõi talle Cannes'i filmifestivalil žürii eripreemia. Verisest Varssavi ülestõusust rääkiv film oli üks esimesi kriitiliste ajalookäsitluste seas.

Filmiajaloolase Lauri Kärki sõnul on Wajda kõige olulisem film aga 1958. aastal valminud "Tuhk ja teemant". "See film on meie jaoks, kes me oleme ka sotsialistlikus süsteemis elanud ja põhimõtteliselt pidime samasugustes tsensuuri oludes oma loominguga tegelema," tõdes Kärk ja tõi välja, et film näitas kujukalt seda, kuidas kõigele vaatamata on võimalik leida oma nišš, kus sa mahud raamidesse, ja jääd iseenda suhtes ausaks.

Andrej Wajda viimaseks jäänud film "Järelkujutis" oli möödunud aastal Poola võõrkeelse filmi Oscari kandidaat. Alates 17. maist saab seda näha kinos Artis.