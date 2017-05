Eha Komissarov: Damien Hirst tegi endast brändi

"OP" käis Veneetsia biennaalil, kuid külastas lisaks sellele ka maailma rikkaima kunstniku Damien Hirsti näitust "Treasures from the Wreck of the Unbelievable". Oma arvamuse nii sellest näitusest kui ka Hirsti fenomenist laiemalt andis Eha Komissarov.

Eha Komissarov selgitas "OP-is", et Damien Hirst pärineb Briti kõige vaesemast kihtist ning ta õppis 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate algul Goldsmithis. "Õige pea defineerisid hulk tema kaasõpilasi end Hirsti egiidi all "post-punk kunstigeneratsiooniks" ning võtsid endale nime "Young British Artists"," sõnas ta ja lisas, et kaua ei saanud see kesta, sest Damien Hirst oli liiga suur ja võimas. "Ta tegi endast brändi, ta ei olnud enam inimene, ta oli nagu Coca-Cola või Mercedes-Benz."

"Damien Hirst on maailma kõige rikkam kunstnik, ta on saanud rikkaks oma tööde müügist ja oma raha väga edukast investeerimisest, ta kuulub, kui ma ei eksi, Briti 300 kõige rikkama perekonna hulka," kinnitas Komissarov ja lisas, et Veneetsia näituse "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" jaoks on kulunud Hirstil 200 miljonit dollarit. "Tabloidmeedias küsitakse juba, kas Damien Hirst laostas ennast või osutub tõeks tema ennustus, et ta kulutas 200 miljonit, aga ta kavatseb teenida nende teoste müügist miljard dollarit."

"Sellel näitusel võtab Damien Hirst ette kõige karmimad ja tõsisemad teaduslikud uurimused ja hakkab sinna tükkhaaval sisse ajama irooniat, absurdi, vihkamist, lollitamist, mängu, mida iganes," tõi Komissarov välja ja tõdes, et Veneetsias mängib Hirst maha parima aardeleiu maailmas. "Terve vägev filmimeeskkond on saadetud India ookeani, sinna on laevastud tohutu laevahukust maha jäänud antiikväärtuste tallermaa, selles ülesehituses on tõe ja fiktsiooni ärasegamisega mindud isegi nii kaugele, et seinatekstis väidetakse, et mõned siinsed tööd on algupärased."

Näitus "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" on Veneetias Palazzo Grassis avatud kuni 3. detsembrini.