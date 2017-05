Video: Viljandi kultuuriakadeemia juubeldab südame rütmis

Lavastusmeeskonna moodustavad kultuuriakadeemia tudengid ja töötajatest-õppejõududest oma valdkonna professionaalid. Lavastuse valmimisse ja etendusse on kaasatud orienteeruvalt 90 tudengit peaaegu kõigilt erialadelt.

Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala tudeng ja „Südamerütmi“ lavastaja Peep Maasik on valinud kandvaks ideeks lavastuse või produktsiooni tasutajõudude esiletõstmise. „Selleks, et näitleja saaks õhtul laval särada ja vastu võtta publiku tänu, näevad paljud inimesed mitmeid kuid vaeva. Soovime läbi lavastuse tuua fookusesse just neid inimesi -nii valgustajaid, butafoore, koreograafe ja paljusid teisi lavajõude“, sõnas Maasik.

Lavastusmeeskonda kuuluvad lisaks lavastaja Peep Maasikule koreograaf Katrin Kubber, kunstnik Kerli Kore, valguskujundaja Mari-RIin Villemsoo, visuaalkujundajad Kärt Petser ja Carmen Seljamaa, muusikalised kujundajad Judith Parts ja Rauno Vaher, helirežii juht Janar Paeglis, live-ülekannete juht ja režissöör Tauno Uibo, produtsendi ja lavastaja assistendid Theo Kehlmann ja Karolin Jürise ning produtsent Heili Lindepuu.

Lavastus esietendub Kultuuriakadeemia vilistlaspäeval. Lisaks saab seda näha päev hiljem, 21. mail, ETV2 vahendusel Kultuuriakadeemia teemaõhtu raames.

"/.../ Kelleks tahad sa saada, kui suureks kasvad? - Sa ei teadnud just täpselt või kui teadsidki, siis ei söendanud ometi öelda. Tammusid jalalt teisele, vahtisid kõrvale, häbenesid. /.../ Siis hakkasid need võõrad omalt poolt mõistatama: kas tahad selleks või tahad selleks? Need olid kõigile tuttavad elukutsed, mitte küll nii kõrged kui korstnapühkija oma, kuid küsijate meelest ikkagi auväärsed. Aga seda elukutset, mis sulle viimaks sai, seda ei aimanud keegi, sest see oli ses ümbruses tundmatu" (Fr. Tuglas)