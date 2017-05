Eesti Sinfonietta mängib esimesel välisreisil Iisraelis Tüüri ja Tormist

Eesti Sinfonietta andis oma esimese kontserdi 30. aprillil sel aastal Tallinnas Kadrioru lossis rahvusvahelises kontserdisarjas „Lossimuusika“. Ka sellel õhtul oli dirigendiks ja solistiks Sergei Ostrovski, kes juhatab meie muusikuid ja esineb solistina nende esimesel välisreisil Iisraeli.

Iisraelis antakse 15.-18. mail orkestri keelpillikoosseisuga kokku neli kontserti erinevates linnades. 15. mail oli esimeseks kontserdipaigaks Lõuna-Iisraeli Vahemere äärse kuurordilinna Ashkeloni kultuurikeskus, 16. mail samuti mereäärse, mitte kaugel Tel Avivist asuva Petach Tikva kultuurikeskus. 17. mail esineti Ra'anana moodsas kontserdisaalis ning 18. mail antakse viimane kontsert Aradi kujutavate kunstide keskuses. Neis paigus on praegu tõeliselt suvine, ligi 30-kraadise soojakraadiga ilm.

Eesti Sinfonietta kontsertide solistideks on Iisraeli muusikud, Sergei Ostrovski ise, kuulsad klarnetistidest vennad Alexander ja Daniel Gurfinkel ning tšellist Danielle Akta. Et kahe klarnetisolistiga teoseid on vähe, mängivad nad peamiselt seadeid sellele koosseisule kas keelpillidega vms. Nii kõlabki kavades Eugen Levitase seade Sergei Prokofjevi balletisüidist „Romeo ja Julia“ op. 64 ning Wolfgang Amadeus Mozarti „Sinfonia concertante“ KV 364, mille helilooja on kirjutanud viiuli- ja vioolasolistile. Kuldsest klassikast on ettekandel veel Felix Mendelssohni üheosaline Keelpillisümfoonia nr 10 h-moll ja Edvard Griegi populaarne kuueosaline süit „Holbergi aegadest“ op. 40. Aga Sergei Ostrovski on leidnud kavades koha ka eesti muusikale, ja nii kõlavad seal Erkki-Sven Tüüri „Illusio“ ning Veljo Tormise „Nostalgia“ (viis eesti rahvaviisi keelpillidele, 2009). Orkestri kontsertmeistriks Iisraelis on Maano Männi.

Eesti Sinfonietta teeb kaasa ka kevadsuvistel muusikafestivalidel kodumail – Suure-Jaanis, Kuressaares, Viljandis, Mustjalas, Palamusel ning Tallinna rahvusvahelisel orelifestivalil.