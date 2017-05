Katja Novitskova: pärast Veneetsia biennaali magan viis kuud koopas

Katja Novitskova tõdes "OP-is", et ta on viimase aastaga teinud rohkem tööd kui kogu elu jooksul. "Selle Veneetsia biennaliga lõpeb minu aasta lõpuks ära ja siis ma lihtsalt magan viis kuud mingis koopas ja puhkan pisut," sõnas ta ja lisas, et praeguseks on ta täiesti tühi ja väsinud.

"Kunst on mitmekihiline, esimesel tasandil saavad sellest aru lapsed, aga umbes viiendal tasandil, kui inimesel tekib huvi, siis ta võib midagi lugeda, see on veebis ja raamatutes olemas," kinnitas kunstnik ja lisas, et see ei ole aga kõige olulisem asi. "Sa ei pea teadma, miks ja kuidas see kunst on, kui sa seda juba näed, siis see on kõige tähtsam ja paljudele sellest ka piisab," selgitas Novitskova.

"Mina olen selle töö logo, aga selle taga on palju erinevaid inimesi," nentis ta ja lisas, et mida suuremaks läheb töö, seda rohkem inimesi tuleb kaasata. "Selleks, et inimesed saaksid omavahel paremini elada, oleks neil vaja aru saada, kuidas maailm tegelikult on ja kui tundlik ja nõrk see tegelikult on."