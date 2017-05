Al Paldrok pälvis Kaunase Graafikabiennaali auhinna

Biennaali kuraatoriks on Evaldas Mikalauskis ja teema “Evolutsiooni Fragmendid” keskendub globaalsele inimeksistentsile ning selle evolutsioonile läbi visuaalse dünaamika trükikunstis. Al Paldrokil on näitusel suuremõõtmelised panoraamid seeriast “On the Roads of The Universe”, Tarrvi Laamannil "7 inch C” (Seven Inch Comics), mis kujutab endast Eesti esimese abstraktse mõtluskoomiksi käsikirja. Bienaali logoks on Paldroki alias Anonymous Bohi teos "You" seeriast "10 New Commandments".

Ekspositsioon liigub Kaunasest edasi Šiauliai Kunsti Galeriisse, olles seal 3.-30. juulini ja Culture Communication Centre’sse Klaipėdas ning lõpuks Valgevenesse, Minski Kaasaegse Kunsti Keskusse.

Biennaalil osalevad: Al Paldrok (Eesti), Jūra Bardauskaitė (Leedu), Linas Blažiūnas (Leedu), Dominika Borek (Poola), Inga Dargužytė (Leedu), Jovana Djordjevic (Serbia), Justin Diggle (USA), Stasys Eidrigevicius (Leedu), Kęstutis Grigaliūnas (Leedu), Mykola Honcharov (Ukraina), Žaneta Jasaitytė (Leedu), Jelena Jovančov (Montenegro), Ann-Kristin Källström (Rootsi), Vaiva Kovieraitė (Leedu), Tarrvi Laamann (Eesti), Hilda Lindström (Rootsi), Dimitrije Pecić (Serbia), Ovidiu Petca (Rumeenia), Andrew Rice (USA), Jūratė Rekevičiūtė (Leedu), Rolandas Rimkūnas (Leedu), Bronius Rudys (Leedu), Anna Sailamaa (Rootsi), AbdelSalam Salem AbdelSalam (Egiptus), Diego Sann (Brasiilia), Weronika Siupka (Poola), Kingkan Suntornchuen (Tai), Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz (USA), Marco Trentin (Itaalia), Roberta Vasiliūnienė (Leedu), Birutė Zokaitytė (Leedu) ja Rasa Žmuidienė (Leedu).