Ellerhein tähistab 65. sünnipäeva

Kooristuudio Ellerhein eelkäija, Tallinna pioneeride palee lastekoor tuli esimest korda kokku 1951. aastal. Koori looja oli legendaarne dirigent, professor Heino Kaljuste. 1969. valiti nimeks Ellerhein ning peatselt hakkas koori juhtima ka Tiia-Ester Loitme. Viimased viis aastat seisab tütarlastekoori ees Ingrid Kõrvits.

Ellerhein on pälvinud kümneid peapreemiaid rahvusvahelistel festivalidel, teiste seas ka Grammy auhinna parima koorimuusika ettekande eest. Ellerheinlased ise ütlevad, et koori imeline kõla on eelkõige suure töö tulemus.

"Kõvasti peab tegema tööd, kõvasti-kõvasti. Meil on proovid kolm korda nädalas, pikad proovid. Iga proov on selline töö tegemine, ei ole mingi nalja ja lulli löömine," rääkis ellerheinlane Sigrid Leppmets "Aktuaalsele Kaamerale".

"Meil on olnud neli proovi ja need kõik on olnud väga ägedad, see atmosfäär seal... on neid kellega olen koos laulnud, ma olen ise ka Ellerheinast välja kasvanud, on neid, kes on enne mind laulnud, pärast mind laulnud, kuidagi nii eriline on see koostöö praegu," muljetas dirigent Ingrid Kõrvits.

Ellerheina juubelikontsert toimub Estonia kontserdisaalis laupäeva õhtul kell viis.