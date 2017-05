Kunstnik püüdis pildile Soome laevadel reisivad inimesed

Kunstnik Karel Koplimets on neli aastat pildistanud kaasreisijaid Soome vahet pendeldavatel laevadel. Jäädvustused on nüüd vormistatud näituseks "Juhtum nr 11. Tal-sinki" kunstihoone galeriis.

Kunstnik ütleb, et laeva ja reisimise metafooriga on paljudel eestlastel oma suhe. Ta mäletab oma esimest Soome-reisi, mis oli lapse jaoks põnev ja maagiline. Näituse idee tekkis aga viis aastat tagasi, kui Koplimets avastas, et tema mälupilt ja hetke-reaalsus on kardinaalselt muutunud. Ilustamata kaadritesse on jäänud tülpinud ja väsinud rändurid, kelle ilmeis ja olekus reisi-romantikast jälgegi pole.

"Täiesti ausalt ütlen, et ma olen proovinud seda suht varjatult teha. Sest minu jaoks, kui keegi saab aru, et teda pildistatakse, siis pilt kohe muutub," rääkis Karel Koplimets "Aktuaalsele Kaamerale". "Inimese ilme muutub, olek muutub, ja eriti kui need läbustajad - siis nende olek, nad hakkavad poseerima. Ja need magajad või puhkajad, Eesti töölised, nemad saavad lihtsalt kurjaks. Ma olen seda püüdnud suht salaja teha, aga mitte varjatud kaameraga," lisas ta.