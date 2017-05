Põlvas tähistatakse tantsujuhi Maido Saare juubelit

Kontsertetenduse lavastab Maido õpilane, koreograaf ja tantsujuht Andre Laine.

"Maido Saar on üks nendest inimestest, kes oma teel sammudes ulatub ka teisteni. Maido suudab oma südamlikkust ja head energiat jagada kõikjale. Tänu Maidole sain teada, et tants, see on minu jaoks. Soovime teha Maidole ka kodumaakonnas sellise kontserdi, kuhu ta tuleb lihtsalt peole ja naudib oma kingitust koos publikuga. Proovidest hoiame me teda mitu kuud eemal, seega on kogu laval toimuv talle üllatuseks. Lavastus "Koos kasvades" ei jutusta mingit konkreetset lugu, vaid keskendub siin ja praegu olemasolevale emotsioonidele. Peo repertuaaris on loomulikult Maido enda tantsud, millest osad saavad veidi uue võtme,“ selgitas Andre Laine.



Maido Saar on Eesti tunnustatud tantsujuht ja koreograaf. Ta on sündinud 23. mail 1957 Pärnus. 1998. aastal pälvis Maido Saar ühe rahvatantsu olulisima – Ullo Toomi rahvatantsu stipendiumi. Saar on olnud 2007. aasta noorte tantsupeo "Lävel" üldjuht ning 2014. aasta üldtantsupeo "Puudutus" üldjuht.

Maido Saar on tantsuansambli Lee looja ja kunstiline juht. Samuti on tema eestvedamisel loodud Põlvamaa noorterühm Kagu Kabujalakõsõ, mille juhendaja on ta siiani. Maido Saare tantsudest on välja antud raamatud "Maido Saare tantsud I ja II".

Tantsulavastus "Koos kasvades" tuleb lavale 21. mail kell 14 Põlva kultuuri- ja huvikeskuses.