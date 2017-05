Vaba laval esietendub Berliini lavastajaduo lavastus "Eritunnused"

22. mail esietendub Vaba Lava teatrikeskuses selle hooaja kuraatoriprogrammi "IN I OUT" kaheksas lavastus, milleks on Chris Kondeki ja Christiane Kühli "Eritunnused" ("Distinguishing Marks").

Viimase viie aasta jooksul peetud loengute ja loodud lavastuste käigus on Berliini performance‘i-duo videokunstnikud Chris Kondek ja Christiane Kühl uurinud uute digikeskkondade teatraalseid aspekte.

Seekord on kunstniketandemi huviorbiiti sattunud "meie aja kangelane", meie lipulaev E-Eesti, seega on iseenesestmõistetav, et Kondeki ja Kühli uusim lavastus valmibki just Eesti pinnal. Koostöös Eesti dramaturgi, etenduskunstnike ja IT-spetsialistiga (Piret Jaaks, Roland Laos, Barbara Lehtna, Helen Kask ja Taavet Jansen) on valmimas lavastus, mille keskmes on Eesti edulugu, alates tagasihoidlikust sünniloost Eesti soodes ja rabades kuni sirgumiseni salapäraseks ja nähtamatuks E-Eestiks. Kuna igal säraval mündil on ka teine pool, siis tegeleb lavastus muuhulgas e-ühiskonna hämaramate varjukülgedega.

Lavastuse kangasse on sisse põimitud mitmeid peaaegu usutavaid ja dramaatilisi lugusid, näiteks äpardunud e-residendist ettevõtjast või X-teel suure kiiruse tõttu rööbastelt maha sõitnud müütilisest, üksildasest rändurist, kes palub end kutsuda E-Eestiks.

Kunstnike kollektiiv esitab oma uurimustöö tumedamaid tulemusi mai lõpus Vabal laval. Vaatajatel on võimalus osa saada performance’ ist, kus on kasutatud erinevaid metoodikaid ja esitusstiile, kusjuures lavastuses on võrdväärseteks komponentideks video, heli ja digitaalsed lahendused.

Etendus on eesti ja inglise keeles.