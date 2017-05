Eesti Kontserdi sügishooaja avavad võimsad Eesti naised

Hooaja avakontserdil on Eesti riikliku sümfooniaorkestri ees võimsad Eesti naised, kellest Euroopa muusikaavalikkus hetkel enim räägib. Metsosopran Annely Peebo ja dirigent Kristiina Poska, esitamas Wagneri "Wesendoncki laule", mis rabavad kuulajat intiimsusega – keelatud armastusest sündinud teos on täis valu ja (selle) nautimist.

Kontsert kajastab aktuaalselt Eesti muusika hetkeseisu Euroopas, kuna kavas on ka Erkki-Sven Tüüri uus teos "Sow the Wind", mille on tellinud maailma juhtivad orkestrid – Orchestre de Paris ja Viini Filharmoonikud. Hooaja avakontserdid toimvad 21. septembril Pärnu kontserdimajas, 22. septembril Estonia kontserdisaalis ja 23. septembril Vanemuise kontserdimajas.

Sellest nädal edasi on põhjust jälgida Nordea kontserdimajas toimuvat, sest just seal on 30. septembril Läti muusika suur pidu. Lõunanaabrite muusikaelu tuntuim nimi, maestro Raimond Pauls esitab klaveril läbilõike muusikaklassikast ja oma loomingust kavaga "Opera"; saatjateks Läti Raadio Big Band ja Sinfonietta Rīgā. Vähetähtis pole ka fakt, et vitaalne vanahärra, Läti endine kultuuriminister on juba 81-aastane.

Oktoobri keskpaigas jõuab pärast paariaastast pausi taaskord Eestisse orkester Moskva Virtuoosid. Vladimir Spivakov on kogunud oma orkestrisse rahvusvaheliste konkursside laureaadid ning parimate orkestrite solistid ja kontsertmeistrid. Viimasel ajal on järjest tihenenud Moskva Virtuooside koostöö Andres Mustoneniga, kes orkestrit ka seekordsel tuuril dirigeerib. Kavas on lisaks Viini klassikutele Johann Sebastian Bachi, Gia Kantšeli ja Nino Rota looming. Moskva Virtuoosid esinevad 13. oktoobril Jõhvi kontserdimajas, 14. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 15. oktoobril Estonia kontserdisaalis.

Enne veel, kui Eesti Vabariik asub tähistama oma 100 aasta juubelit, jõuavad sama verstapostini põhjanaabrid soomlased. Soomlased ei kutsu üles tegema kingitusi ainult oma kodumaale, vaid jagavad neid lahkel moel ka lähinaabritele. Kolm päeva pärast juubelit, 9. detsembril astub Estonia kontserdisaali lavale Soome Raadio sümfooniaorkester. Kõlavad selleks kontserdiks tellitud uus teos Magnus Lindbergilt ja soomlaste rahvuslik uhkus – Sibeliuse "Kullervo". Helilooja kaasaegne Oskar Merikanto kirjutas Soome Päevalehes: "See on kõige mõjuvam ja võimsam teos, mida iial soomlase pliiats on kirjutanud". Orkestrit juhatab Hannu Lintu, solistid on Niina Keitel (metsosopran) ja Tuomas Pursio (bariton).



Eesti Kontserdi pühademuusika tänavuste kontsertide pealkirjaks on valitud "Laulev lumi". Publiku ette astuvad Hele Kõrve, Hedvig Hanson, Märt Avandi, Jan Uuspõld. Laulvaid näitlejaid saadab Raul Ukareda ansambel ja noorteorkester Reaalmažoor 25. detsembril Pärnu kontserdimajas, 26. detsembril Vanemuise kontserdimajas, 27. detsembril Estonia kontserdisaalis ja 28. detsembril Jõhvi kontserdimajas.