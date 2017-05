Keelesäuts. Vähem on rohkem

Küllap tulevad mu näited teilegi kuuldust-loetust tuttavad ette. Põhja-Korea on olnud oht kaugelt liiga kaua. See pealkiri on kaugelt liiga pretensioonikas.

Eestis on pärimusmuusikat kaugelt liiga palju, et seda ainult Viljandisse mahutada.

Meie ühiskonnas on alkoholiga seotud probleeme kaugelt liiga palju. Far too long, far too much jne: otsetõlge inglise keelest. Ja kasutatakse seda üha sagedamini kõnes ja kirjas, alates inglise keelest tõlgitud raamatutest, kus keeletoimetaja on jätnud selle rahulikult toimetamata.

Kui nüüd selles vaimus jätkata, siis selle „kaugelt“ kasutamisega on mindud kaugelt liiga kaugele. Liiga ongi liiga. Pealkiri on liiga pretensioonikas. Alkoholiga seotud probleeme on liiga palju. Me oleme oma keele suhtes mõnikord ikka liiga hoolimatud. “Kaugelt“ ei anna sellele mitte midagi juurde. Inglise keeles öeldakse ju ka less is more. Vähem on rohkem. Eesti keeles võiks öelda vähem on parem.