Kirjandusfestival HeadRead toob viiel päeval kokku üle saja esineja

Festivali programmis on tänavu Soome Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud ja ka Eesti Vabariigi juubelile vaatav vestlusringide sari. Vestlusringides osalevad tuntud kirjanikud ja kirjandusinimesed mõlemalt poolt Soome lahte nagu näiteks Kjell Westö, Sirpa Kähkönen, Juhani Salokannel, Maimu Berg, Venla Hiidensalo ja Kätlin Kaldmaa. Vestlusringe juhib teiste seas Helsingi kirjandusfestivali Helsingi Lit programmijuht Philip Teir.

Rahvusvahelise kava kaugeim külaline on Malaisia kirjanik Tan Twan Eng, kelle seni ilmunud kaks romaani käsitlevad Malaisia riigi ja inimeste saatust Teises maailmasõjas. Lisaks esineb festivalil inglise ajaloolane Catherine Merridale, kelle uurimisala on Venemaa ajalugu.

Põnevuskirjanduse huvilistele pakutakse tänavu erinevat menüüd, sarnane on vaid see, et kõik esinejad tulevad Briti saartelt. Inglise kirjanik Ann Cleeves on üks krimikirjanduse klassikutest, kelle sulest on sündinud inspektor Stephen Ramsay ja detektiiv Vera Stanhope. Šoti kirjanik Graeme Macrae Burnet toetub oma loomingus autentsetele sündmustele ja dokumentidele, inglane Simon Clark kirjutab aga õudusromaane.

HeadReadi üks traditsioone on hea venekeelse kirjanduse tutvustamine. Tänavu esinevad kaks vene luuletajat: vastuoludest koosnev luuletaja ja kirjandusteadlane Sergei Zavjalov ning oma intiimse luulega vene publikut šokeerinud Vera Pavlova. Samuti astub üles noorema põlvkonna üks tuntumaid kirjanikke Jelizaveta Aleksandrova-Zorina, kes käsitleb oskuslikult väikese inimese elu tänasel Venemaal.

Taas on põhjust rõõmustada laste- ja noortekirjanduse sõpradel. Festivalil esineb kirjanik David Almond, kelle filosoofilised tekstid on ühena kolmest inglise kirjanikust pälvinud maailma prestiižseima lastekirjanduse auhinna, Hans Christian Anderseni auhinna. Iiri kirjanik Louise O'Neill analüüsib oma vanemale koolieale mõeldud feministlike sugemetega loomingus otsekoheselt naistevastast ebaõiglust ja stereotüüpe. Ka soomerootsi kirjaniku Maria Turtschaninoffi fantaasiapõnevikes on peategelased just julged ja vaprad tüdrukud. Hoopis teistlaadi autor on itaalia kirjanik ja kunstnik Davide Cali, kelle käe alt on tulnud koomikseid, karikatuure, illustratsioone ja graafilisi romaane kõikvõimalikele lugejagruppidele. Tallinnas annab Cali lisaks esinemistele lastekirjanduse töötoa.

Festivali üks põnevamaid välisesinejaid on rootsi kirjanik ja näitekirjanik Jonas Khemiri, kelle teosed käsitlevad islamit, radikaliseerumist ning euroopa ja araabia kultuuri vahelisi pingeid. Khemiri on ka rootsi ühiskonnas rassismiteemadel sõna võtnud.

Muidugi mõista on festivalil mahukas eestikeelne programm traditsioonilistest luulekohvikutest verinoorte ja eesti kirjanduse võõrkeelse programmini välja. Seoses suure publikuhuviga toimuvad tänavu esmakordselt ingliskeelsed vestlused nelja eesti kirjanikuga: Andrus Kivirähki, Mihkel Muti, Andrei Ivanovi ja Meelis Friedenthaliga. Samuti on tänavuses kavas uus kodumaiste kirjanike värskeima, veel avalikkuses esitamata loomingu lugemine, kus ühtekokku astub üles 12 kirjanikku. Oma debüüdi kahe vestlusringi kujul teeb värskeltloodud Tallinna Kirjanduskeskus.

Kirjandusfestival HeadRead toimub üheksandat korda ning kestab 24.-28. maini. Festivali kõik sündmused on tasuta, v.a luulemissa. Festivali kogu programmi koos viimaste lisandustega leiab kodulehelt.