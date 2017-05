EFK peadirigentide sari lõpeb Daniel Reussi juhatusel

Daniel Reuss valis esitamiseks oma lemmikud mõlema maa heliloojatest, kellega ta on tundnud erilist hingelähedust ja seost. Mitmekülgset ja värvikat kava kroonib Frank Martini keerukate harmooniatega nõudlik teos "Arieli laulud", mis põhineb Shakespeare’i tragikomöödial "Torm". Teos on pühendatud Madalmaade Kammerkoorile, EFK esituses kõlab see esmakordselt.

"See kontserdikava sündis nostalgiast, sest juhatasin ju koori kuus aastat, mille jooksul õppisin tundma eesti heliloojaid ning samas pakkusin ka EFK-le kui väga kogenud ja suure repertuaariga koorile uusi väljakutseid Hollandi muusikast," iseloomustas kavavalikut Reuss. "Nüüd ehitan oma kavaga justkui muusikasilla Eesti ja Hollandi vahel."

Üheks oma hingesugulaseks peab Reuss Erkki-Sven Tüüri, kelle loomingust valis seekord esitamiseks "Missa brevise". Ka Arvo Pärdi teosed on alati Reussi kavades, seekord kõlab "Dopo la vittoria". Šveitsi heliloojat Frank Martinit peab dirigent koguni pooleldi hollandlaseks tema pikaaegse elukoha tõttu Hollandis. Tema loomingus hindab Reuss eelkõige rikkalikke kõlavärve ning mitmekesist ja kaunist harmooniat.

Hollandi muusikast on Reuss kavasse valinud Madalmaade vokaalpolüfoonia meistri Jan Pieterzoon Sweelincki "Kolm prantsuse šansooni" ja 20. sajandist sõjajärgsel perioodil kirjutatud Rudolf Escheri teose "Rahu tõeline nägu".

Aastail 2008-2013 EFK-d juhatanud Daniel Reuss on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud koori- ja orkestridirigent, kes on olnud kahe Euroopa eliitkoori peadirigent – Cappella Amsterdam ja Berliini RIAS-kammerkoor. Reussi tegevus on laiahaardeline, tippkooride kõrval on ta juhatanud nii suurtes ooperimajades (English National Opera, Brüsseli La Monnaie) kui ka kõige nimekamaid varajase ja nüüdismuusika ansambleid (Akademie für Alte Musik Berlin, MusikFabrik, Scharoun Ensemble).

Dirigendi kommentaari saab videos vaadata siit: