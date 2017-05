Juri Lotmani konverentsil esitletakse Zara Mintsi juubelikogumikku

"Pühendusega Zara Mintsile..." koosneb neljast osast. Esimese osa moodustavad Eesti Semiootikavaramu Zara Mintsi arhiivist pärinevad materjalid, nende hulgas tema päevikusissekanded aastatest 1941–1944. Teises osas esitletakse Zara Mintsi kirju teistest arhiividest ja erakogudest. Kogumiku kolmanda, mälestuste osa moodustavad Zara Mintsi sõprade, kolleegide ja endiste tudengite tekstid. Need tekstid annavad kogumiku lugejale võimaluse saada aimu Zara Mintsi võluvast isiksusest, tema olulisest rollist Tartu erilise õhustiku kujunemisel ja mõjust mitme põlvkonna üliõpilastele. Raamatu neljas osa pakub lugemiseks Zara Mintsi õpilaste ja kolleegide teadusartikleid ja -märkmeid.

Kogumiku üks toimetaja, Zara Mintsi poeg Mihhail Lotman märgib: "Käesolev kogumik on esimene venekeelne minu emale Zara Mintsile pühendatud raamat. Mul oli rõõm tõdeda, et paljud tema õpilased üle kogu maailma mäletavad ja hindavad teda. Samas on kogumikus rohkesti arhiivimaterjale, mis olid ka minu jaoks üllatavad."Teose on toimetanud ja koostanud Tatjana Kuzovkina, Mihhail Lotman ja Maija Halturina. Raamat on vene keeles ning ilmub TLÜ kirjastuse “Bibliotheca Lotmaniana” sarjas.

Raamatu esitlusega avatakse reedel, 26. mail algusega kell 10 Zara Mintsi 90. ja Juri Lotmani 95. sünniaastapäevale pühendatud konverents. Üritus toimub Tallinna Ülikoolis, ruumis M-218. Kogu 3-päevalise konverentsi kava saab vaadata SIIT. Konverents on tasuta, kõik huvilised on oodatud.