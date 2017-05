Arvustus. Uus Jamiroquai tundub kahtlaselt värske

Põhjus, miks arvustan juba selle aasta 31. märtsil ilmunud albumit alles praegu, on võrdlemisi proosaline – eluaegse Jamiroquai austajana pidasin vajalikuks kohelda aega vanavanemana ning külastada nende sürpriisina ilmunud plaati piisavalt harva, ent stetoskoobitäpsuse, fanaatilise hoole ja sügava heliarmastusega. Ette rutates võin nentida, et talitasin õigesti, kuna kiirustades oleks järgnev arvustus osutunud pigem negatiivseks.

"Automaton" on Jamiroquai kaheksas stuudioalbum, millel 12 täiuslikult masterdatud rada ses vanas heas nn jamiroquailikus acid-jazz-funk-disco-astumise kastmes. Huvitav, et mingil põhjusel olen antud plaadi välismaistes arvustustes kohanud korduvat "tundub kui ilmselge rip-off"-toonilist paralleeli tänase Jamiroquai ja prantsuse elektroonikaduo Daft Punk vahel. Andestust, aga mulle tundub see kohatu. Esiteks on neid varemgi väga tihti võrreldud, teiseks pole bändi frontman´i Jay Kay seekordne nn ühe-video-peakate ega paljud daftpunkilikud sündi- ja bassikäigud piisav alus sääraseks üldistuseks.

Bändi viimane album "Rock Dust Light Star" ilmus seitse aastat tagasi ning kuigi sel leidus oivalisi pärle (nt "Lifeline" ja "Two Completely Different Things"), jäi paljudel siiski hinge kergelt tühi tunne. Midagi oli nagu puudu või "ei olnud päris see õige Jamiro sound, mida armastan". Ehk on just siin peidus põhjus, miks käesolev album kuidagi kahtlaselt fresh tundub.

"Automaton" on küll üsna baby-heavy (Jay parasiitsõna "baby" jääb ikka kõrva küll), ent kaasakiskuvalt põntsuv ja Jay Kay surematuid vokaalseid võimeid esile tõstev helihoidis. Plaadi säravamateks numbriteks osutusid "Nights out in the Jungle" (Jay "Too Young to Die" aegne laulumaneer anno 1993 pluss illegaalne funk-reiv mõne uuselamurajooni maja keldris), "Summer Girl" (intiimne diskopauk, mille peale peaks ihaldatu võtma vastu kutse ka kõige õudsematele kohtingutele a la lihakarn, Õllesummer jms), "Vitamin" (retsept lihtne, blenderda "Alright", "Love Foolosophy" ja "Revolution 1993", lisa veidi spiidi ja põmm – vitamiiniväli) ja "Cloud 9" (õdus õhtulokaali popfunk-kokteil, mis võib 1 : 1 000 000 juhul päädida kauni modelli ja kalli sportautoga; vt alt videot).

"Automaton" on plaat, mis n-ö kasvab su peale. Häid lugusid on siin küll ja veel, samuti on äärmiselt värskendav üle pika aja veenduda, et Jay pole lihtsalt kilavate silmadega keskealine elumees, vaid kilavate silmadega keskealine elumees, kel on funk. Ja fakt on see, et sääraseid mehi on maailmas ikka väga vähe.