"Oodates" toob kokku verinoore koreograafi ja kaks küpset tantsijannat

Spetsiaalselt okupatsioonide muuseumi keskkonda loodud lavastuses astuvad üles tantsijad Ülle Toming ja Reet Paavel, kes balletikooli lõpetasid 44 aastat tagasi. Nüüd kõnelevad nad tantsukeeles ajast, mis on olnud ning hetkedest siin ja praegu.

Ülle Tominga sõnul on see mujal maailmas tavaline, et tantsija astub lavale siis, kui midagi on öelda, vanusest hoolimata. "Ma arvan, et kes on tantsijad – 62-aastane mina ja Reet Paavel 63-aastane – , need teavad täpselt, milline on füüsiline vorm, ja milliseks on läinud tema keha ning milline see oli. Me suudame liikuda, suudame tantsida. See tuleb sinust enesest, mingi orgaanika, mis välja tuleb sinu seest," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Indrek Kornel lõpetab selle lavastusega oma magistriõpingud koreograaf-lavastajana Tallinna ülikoolis. "Ma olen kasutanud pilatese treeningsüsteemi põhimõtet: tööta kehaga enda ees. See tähendab, et ma austan ja respekteerin seda, mida neil on pakkuda. Mina olen neid suunanud sinna suunda, kus ma tahan, et lavastus läheks. Ma olen kasutanud ära seda pädevust, kogemust, mis on seal juba olemas," iseloomustas Kornel.

"Tantsime ennekõike iseendast, oma meenutustest," lisas Toming. "Me ei saa sellest üle ega ümber, mis on meie kehas ja meie ajudes, mõistuses. See on pika aja jooksul talletatud. Natuke on nalja lavale toodud, mõned naljakad hetked, mõned kurvemad hetked võib-olla."

Lavastust "Oodates" näeb homsest okupatsioonide muuseumis, kokku kolm korda.