Mart Soo ja Roomet Jakapi värske album valmis vaid kahe päevaga

"Ärkvelsilm" on kitarrist Mart Soo ja vokalist Roomet Jakapi koostööalbum, mis on valminud vaid kahe päeva jooksul.

Improvisatsiooniline "Ärkvelsilm" on ekskurss vokaal- ja instrumentaalkunsti abstraktsemale poolele, kus tavapärased rütmi- ja harmooniareeglid ei kehti.

Soo ja Jakapi asetuvad neist reeglitest väljapoole, lähtudes eelkõige loomise mõnust ja sellega kaasnevast vabadusest. Mõlemad muusikud on koostööd teinud ka varem, kuid see on nende esimene koostööalbum duona.

"See plaadi tegemise mõte on tegelikult päris vana," rääkis Mart Soo "Aktuaalsele kaamerale". "Plaat on salvestatud 2015, nii et ta tegelikult on küpsenud ja seedinud mõnda aega."

"Kui seda protsessi kirjeldada, siis põhimõtteliselt on kogu see plaaditäis muusikat kohapeal stuudios improviseeritud," lisas Jakapi. "Tegime ka proovi, kuigi selle proovi tegemise eesmärgiks ei olnud mitte konkreetseid lugusid harjutada, vaid rohkem koosmängu. Sest kõik, mis seal plaadi peal on, on jah, koha peal tekkinud."