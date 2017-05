Toomas Luhatsi filmisoovitused suveks

1. "Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks". Kinodes alates 26. maist.

2003. aastal alguse saanud filmisari on jõudnud viienda osani. Kurjamit mängib seekord Javier Bardem, kelle osatäitmist nimetab Luhats briljantseks. "Ta on erakordselt kuri. Kui me mõtleme, et Javier Bardem oli viimases "James Bondis kuri, siis, lepime kokku, et see, mis ta seal oli, oli nagu väike beebi Kadrioru pargis piknikul," iseloomustas Luhats. "Ta on praegu nagu ekstrakuri, kõik tapab ära!"

2. "Dunkirk". Kinodes alates 21. juulist.

"See on selline eepiline teos. Sellest filmist oodatakse väga palju," rääkis Luhats, kelle sõnul ei olda küll väga kindel, et filmil ka Eestis väga hästi läheb. "See on sõjafilm, aga Christopher Nolan on ise stsenaariumi kirjutanud, enne ta kirjutas "Inceptioni" ja "Memento", mis on mõlemad väga-väga tuntud filmid. Peaks olema selline eepiline ja võimas teos."

3. "Baywatch". Kinodes alates 16. juunist.

"Seal on hoopis teised osatäitjad. Kuigi David Hasselhoff ja Pamela Anderson on ka," rääkis Luhats. "Seal on tõeliselt naljakad kohad," tõdes ta, öeldes, et süžee on üks asi, kuid dialoog Zac Efroni ja Dwayne Johnsoni vahel on väga hea. "See on naljakam kui riigikogu ööistung Sven Sesteriga peaosas, ma ütlen teile," kinnitas ta.

"See on selline ootamatu hea tuju film. See on suvefilm - meri, ilusad inimesed heas vormis, natukene nalja, natukene mingit actionit juurde. Peaks mõjuma," leidis Luhats.

4. "Mina, supervaras 3" (alates 30. juunist) ja "Autod 3" (alates 28. juulist).

Lapsi ootab sel suvel kaks multifilmi, mis mõlemad juba tuntud sarjade kolmandad osad.