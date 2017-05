Kalmet hiljutisest tülist Linnateatris: see taandus liialt persoonide peale

Näitleja Henrik Kalmeti leping Linnateatriga on lõppenud ning käesolevale hooajalegi joon alla tõmmatud. Seda, mis saab tema suurtest rollidest, ta veel ei tea, kuid tunnistas, et hiljutine lahkarvamus teatriga taandus kahetsusväärsel kombel suurtelt teemadelt persooniküsimuste peale.

"Linnateatri see hooaeg minu panusega on lõppenud. Mina oma etendused olen ära mänginud," kinnitas Kalmet "Ringvaates" ja ütles, et teda ootavad praegu ees mitmed Kinoteatri projektid.

Seda, mis saab edasi tema ja Elmo Nüganeni vahelistest suhetest või võimalikust koostööst, ei osanud Kalmet esialgu öelda. "Tegemist on minu õpetajaga ja Linnateatri peanäitejuhiga. Me oleme piisavalt erinevad, võib-olla erinevad põlvkonnad, kas me nüüd sõbrad olime...?"

Vahepeal Linnateatri seinte vahelt tõusnud tüli on Kalmeti arvates taandunud liialt persoonide peale. "Ühelt poolt mina, võib-olla teiselt poolt Elmo. Need küsimused laiemalt on jäänud tahaplaanile," tõdes ta. "Ongi küsimus ainult, et kes on paha, kes on hea? Kes on rohkem süüdi, kes on vähem süüdi? Milline on Elmo, milline on Henrik? Aga suured küsimused jäävad kõik tahaplaanile."

Näitleja hinnangul tuleks rohkem tähelepanu pöörata hoopis teemadele nagu teatrite rahastamine, repertuaariteatrid vs projektiteatrid, näitlejate palk jne.

"Ma ütlesin suhteliselt ausalt, mis ma mingisugustest asjadest arvan. See, kui keegi võtab artiklist välja mingi ühe lõigu ja teeb sellest uudise ning hakkab telefonimäng ja mingi muu teema saab suuremaks - see on muidugi kahetsusväärne. Võib-olla mingisugust teemat oleks võinud ju tasakaalukamalt ja pikemini lahata, et asi ei olekski läinud nii persoonide küsimuste peale," tõdes näitleja.

Linnateatris mängitud rollide osas on mõni veel veidi lahtine. Väikesi osi pole tema sõnul kuigi otstarbekas enam edasi teha, kuna see läheb teatrile kulukamaks, kuid näiteks Shakespeare'i "Macbethiga" pole veel selgust. "Loodan, et mängin," avaldas ta ise.