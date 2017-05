Genka: kõige lahedam on kaks seosetut sõna riimiga teemasse ühendada

Ootamatute ja vaimukate riimide poolest tuntud Genka selgitas saates muuhulgas seoste teket.

"See ootamatuse efekt riimides ongi just selline äge asi, mis teebki räpilaulust huvitava," märkis Genka, kes siiski lisas, et tema end poeediks ei pea: tema kirjutab laulutekste. "Kõik me võime riimi panna sees ja ees, sees ja mees, aga kui sa suudad sinna midagi uut lisada, midagi ootamatut, siis see teeb selle asja mahlakaks ja põnevaks."

Genka mainis, et sellepärast on olemas ka räpparite riimivihikud ehk rhyme-book'id. "Tänapäeval on need asendunud diktofonidega või mobiiltelefoniga," ütles Genka. "Kui sa käid ringi, märkad mingeid asju, siis paned need asjad endale sinna vihikusse kirja ja pärast võtad need tükid ja sobitad selle laulu teemasse. Kõige lahedam tunne on siis, kui kaks täiesti erinevast maailmast sõna, mis omavahel ei oma mingit seost, suudad panna kahte ritta, et nad omavahel riimuvad ja samas edastavad ka mingi mõtte. See on väga kõva saavutus minu arust."

Genka rääkis ka sellest, miks loll räppar kaugele ei jõua. Vaadake ja kuulake täpsemalt videost.