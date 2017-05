Leonhard Lapin: Suumani Sass oli sõltumatu ja omaette mees

Saatesse see ei jõudnud, aga Lapin märkis, et Suumani Sass tuleb talle alati meelde Tallinnas Harju tänava kirjanike maja juures. "Ta istutas oma puu sinna kirjanike maja skväärile ja nüüd on see kasvanud kõrgeks ja ilusaks, ja alati, kui ma sealt mööda lähen, tuleb mulle meelde Sass Suumann, ja see ongi tema enda poolt püstitatud monument," rääkis Lapin. "Minu jaoks ta oli ikkagi selline looduslähedane mees nii maalija kui kirjanikuna."

Leonhard Lapin rõhutas ka Suumani sõltumatust. "Tema oli täiesti sõltumatu mees, ta käis küll seltskonnas, aga muul ajal ta oli omaette mees, ta varjus kuhugi maale või isegi vahepeal varjus Soome, eks ole. Ja selles mõttes ta oli täiesti erandlik tegija," rääkis Lapin.

Lapin rõhutas ka Suumani luule uuenduslikkust. "Mina pean ikkagi teda eesti kontseptuaalse luule rajajaks, sest kui me vaatame tema varasemat luulet, sääl muidugi on vabavärssi ja kõike, mida tol ajal tehti, kuid vabavärss tal on ikkagi poeetilise taotlusega, seal on tähtis sõna ja kõla ja kõik see, mis kuulub traditsioonilise luule juurde, kuigi vabavärss oli tollal ka meil ju peaaegu et keelatud või talle vaadati ametlikult viltu," seletas Lapin.

"Aga kui tuli "Kui seda metsa ees oleks", siis see on selline luule, kus tähtsam isegi poeesiast on tõdemus," ütles Leonhard Lapin. "Sass hakkas juba vanema mehena tõdema, milline on elu, millised on situatsioonid, tal on seal mõni luuletus selline, et tuleb keegi vastu, ütleb midagi. Aga ta filtreeris sellest poeetikast välja enda jaoks olulise, sest me ju kõik elame isiklikku elu ja tema elas sügavalt isiklikku elu."

See ka saatesse ei mahtunud kahjuks, aga Lapin meenutas kohtumisel ka Suumani tihedat suhtlust Indrek Hirvega. "Ega nad ka ei ole väga sarnased poeedid, aga inimestena vaimselt olid vahepeal nagu sukk ja saabas," sõnas Lapin, kes lisas, et tihti oli ka tema kambas ja arutati kolmekesi veini juues maailma asju.

