Mart Juur andis suveks raamatusoovitusi

Juur rääkis esmalt Olga ja Pavel Sjutkini raamatust "Nõukogude kokakunst".

"Hullumeelne, naljakas ja praktilist väärtust eviv teos," sõnas ta.

Teiseks, soome ajaloolaste "Musta koidiku kuulutajad", uurimus Soome fašismist.

"Lükkab ümber laialt levinud arvamuse, et Soomes fašismi ei olnudki."

Kolmandaks, Riikka Pelo "Meie igapäevane elu".

"See on suurepärane romaan, mis räägib luuletaja Marina Tsvetajeva elust Stalini ajal. /.../ See on sügav sissevaade Tsvetajeva vaimuilma, mis ei olnud päris selge, aga veel põnevam on see, et soome tänapäeva kirjanik on kaevunud nii sügavalt Stalini-aegse Nõukogude Liidu maastikku."

Viimaseks, John le Carré "Öine administraator".

"Carré on suurepärane jutustaja, ta kütab intriigi nii meeletult põnevaks, et seda raamatut on raske käest panna, seda raamatut tuleb lugeda väga-väga tähelepanelikult."

Head lugemist.