Graeme Macrae Burnet oma raamatust: lugeja muutub ise detektiiviks

Tema romaan jutustab loo ühe šoti talupoja poolt toime pandud kolmikmõrvast, mille põhjuste väljaselgitamisega tegelevad nii seadusetundjad kui psühhiaatrid. Ehkki raamatus on kasutatud rohkelt vihjeid ajaloolistele dokumentidele, tunnistab autor, et tegemist on siiski väljamõeldisega. Romaanile andis tõuke 19. sajandi lõpus Prantsusmaal toime pandud mõistatuslik kuritegu, mille Burnet tõstis ümber oma esivanemate sünnipaika väiksesse Šoti külakesse.

"Kirjutasin raamatu dokumentaariumi vormis, sest usun, et nii on lugejal põnevam sündmusi jälgida ja mõelda, mis tegelikult juhtus. Lugeja muutub ise detektiiviks. Uurija kuju raamatus pole, osakestest paneme kokku tervikpildi sellest mis toimus, millised olid mõrtsukas Roderick Macrae motiivid ja on ta süüdi või mitte. Mind huvitavad karakterid, nende psühholoogia. Tahan, et lugeja tunneks end viiduna sellesse 19. sajandi Šoti külakesse, keset talupoegi ja sotsiaalset keskkonda, mis kõik tulevad romaanis esile," rääkis Burnet AK kultuuriuudiste vahendusel.