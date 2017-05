Terje Toomistu: praegu on just õige aeg rääkida patsifismi ideest

Terje Toomistu ütles, et põhjustest kõnealust filmi teha, tal puudu ei tulnud.

"Mind on alati mingil maagilisel viisil paelunud see 60ndate revolutsioonilisus, mis toimus Läänes, rockmuusika on mulle alati meeldinud, ja kombineerides minu huvi mälukultuuri vastu etnoloogina ja filmi vastu dokumentalistina, hakkas see asi lahti rulluma," rääkis ta.

Ta lisas, et nõukogudeaegne hipiliikumine oli põrandaalune niidistik inimestest, kes ei olnud nähtaval, sest see oli tol ajal liiga ohtlik.

"Ma ei olnud valmis, et see töö kestab nii kaua ja et see võtab nii palju energiat, aga mul on väga suur heameel, et me selle lõpuks ikkagi ära tegime, sest ma arvan, et praegu on justnimelt õige hetk rääkida rahuliikumise ideest, patsifismi ideest," selgitas Toomistu.

Film "Nõukogude hipid" esilinastub 1. juunil. 2. juunil kell 18.30 toimub kinos Sõprus järjekordne üritus sarjast "Kohtumine tegijatega", kus kinokülastajatega kohtuvad Terje Toomistu ning filmi produtsent Liis Lepik.