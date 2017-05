Kanuti Gildi SAAL lõpetab hooaja kahe esietendusega

Tantsulavastus "Mina olen Ra" on pilguheit ühe pühaduse ilmumisele. See on täiusliku maailmakorra manifestatsioon. See on jumalik hüüe harmoonilisest kõiksusest. See on läbi valgustatud saamise piiritusse olemisse jõudmine. See on särav illusioon NASA-tekkidest meisterdatud Päikese all, teatab tutvustus.

Raho Aadla on etenduskunstnik, kelle lavareaalsuse mõjusaimaks meediumiks on esteetilises ruumis liikuv inimkeha. Tema loomingu vundamendiks on usk jumala inimlikku ja inimese jumalikku olemusse. Raho lõpetas 2013. aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala ning õpib praegu EMTA Lavakunstikooli füüsilise teatri magistriprogrammis. Ta oli 2015/2016 hooajal Kanuti Gildi SAALi noor kunstnik-resident tegeledes sooloprojektiga "Soota".

Publiku tervisliku seisundi ja mugavuse nimel toimub Ra laskumise vaatamine läbi päikeseprillide. Selleks palutakse võtta kaasa päikeseprillid.

Rene Kösteri maagiline realistlik kaasaegse tantsu soolovastus "Masc" on "ülimeheks" saamise lugu, õrnuse kadumine ja jõulisuse leidmine. "Masc" on seks, techno, vägivald, valu, mõnu, täieliku reaalsuse ja totaalse fantaasia segunemine. Lavastuses saab näha isikliku vaadet hüpermaskuliinsele maailmale läbi queer-prisma.

"Masc" on esimene osa tantsulavastuste triloogiast, mis kõik käsitlevad hüpermaskuliinsuse erinevaid külgi. Etendus sisaldab seksuaalse iseloomuga stseene ja vägivalda. Etendus ei sobi vaatamiseks alla 16-aastastele lastele.

Rene Köster on olnud Eesti tantsumaastikul alates 2005. aastast. Kuni 2011. aastani oli nii õpetaja kui üks loovjuhtidest Prodance Tantsukeskuses, kuni see oma uksed lõplikult kinni pani. Aastal 2006 asutas Twisted Dance Company koos Carmel Kösteriga. Sellest ajast on trupp lavale toonud mitmeid tänavatantsu ja kaasaegse tantsu maailmat ühendavaid ning uuendavaid lavastusi. Kõige hiljutisem oli kaasaegse tantsu lavastus "RSKSD", mis esietendus Kanuti GIldi SAALis 2015. aastal. Rene on lõpetanud bakalaureuse tasemel Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna ja tegutseb hetkel aktiivselt Helikopter Stuudio / DIY Space’iga ja Twisted Dance Companyga.