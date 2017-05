Jürgen Rooste. Luuledisco

ma tahtsin minna magama:

mu paik

täis kaunist valget kassi

ma lihtsalt ööd ja hommikut siin

passind

sa hoia mind – sest muud sul pole hoida

musugust päikest igal omikul ei koida

kiir sinna – teine klaasi – saamaks päike

et kustuta su raevust kerkiv äike

ma olen kolesuur ja samas olen väike

ma tahtsin olla kodus

aga olin vait:

sest tegelt olen raskekaallane

vaid lihtsalt praegu

veidi lait

my lady bright

my lady of the night

love of my life my light