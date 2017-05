Von Krahli Teater küsib, mis tuleb pärast tõde

Von Krahli Teatris esietendub 26. mail Mart Kangro lavastus “Kogudus”: kollaaž nopitud mõtetest, mis koonduvad teatrilaval äratuntavaks, tänapäeva ühiskonna kohal hõljuvaks paksuks ettenägematuse ja segaduse pilveks. See on peegeldus kliimast, milles inimestena täna tegutseme ja mille mõjul oma arvamusi genereerime ja vajadusel ümber mõtleme.

Mart Kangro ja EMTA Lavakunstikooli 28. lennu ühistööna valminud lavastus vaatab otsa lõhele kogukondliku meelsuse positiivsete tulevikulootuste ja tänapäeva maailma ettenägematuse vahel, mis on murendanud Lääne kindlustunnet muretu tuleviku ees.

Mis saab edasi? Mida toob tulevik pärast nn tõe ühiskonda, milles igavestena tundunud liidud purunevad, presidentideks saavad klounid ja uudiste tõepärasuses peab pidevalt kahtlema? Ja kes teine peaks nendele küsimusetele kindlasti vastama kui mitte täna esimest korda ellu astuvad noored. “Lavastus peegeldab praegu laialt levinud pool-apokalüptilist meelestatust, et kohe-kohe juhtub meie maailmas midagi väga olulist, samas dramaatilist ja ettearvamatut. Kas see on hea või halb? Kas seda peab kartma? Kuid me teeme seda lavastuses lustakal ja eneseiroonilisel moel, ilma suure häda ja halata,” kirjeldab lavastaja Mart Kangro.

Kangro lavastustele omaselt on “Koguduse” lavaruum tavapärasest eristuv ja pakub oma minimalistlikus, intiimses ja samas publiku jaoks turvalises atmosfääris kindlasti uut ja meeldejäävat teatrikogemust. “Koguduse” tekstimaterjal on tudengite omalooming, mille sekka on lisatud mõtteid tuntud klassikutelt ja anonüümsetelt internetipoeetidelt. Lavastuse üheks kandvaks muusikapalaks on ansambel Põhja Konn lugu “Pigilind”. Laval on 17 näitlejat EMTA Lavakunstikooli 28. lennust. Lavastaja Mart Kangro, helikunstnik Kalle Tikas ja valguskunstnik Mikk-Mait Kivi.

Lavastus valmib koostöös EMTA Lavakunstikooliga. Lavastuse valmimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia projekt EMTASTRA).