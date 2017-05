Kalevi staadioni saab 2019. aasta tantsupeoks värske ilme

Žürii iseloomustas võidutööd "Katel" kui elegantse ja ajatu arhitektuuriga funktsionaalset tervikut, mis harmoneerub seda ümbritseva maastikuga.

Žürii esimehe Katrin Koovi sõnul liidab suur ja avar staadionikatel sealviibijaid, aidates tugevdada ühtsustunnet nii tantsupeol kui ka spordivõistlusel. Ehitustööd valmivad kahes etapis - 2019. aasta tantsupeoks valmivad staadion ning ida-ja läänetribüünid, mille istekohtade arv suureneb 15 000ni.

Teine etapp valmib 2026. aastaks. Põhja- ja lõunatribüünide arvelt kahekordistub istekohtade arv 30 000ni ning erakapitali kaasates valmivad muud spordi- ja ärifunktsiooniga hooned.

"Me ei tahtnud teha erinevaid tribüüne või rahva paljustumise struktuure, kus inimesed kuidagi eralduvad, vaid pigem just püüda, et kuidas see tunne on, kui kõik rahvas on üheskoos ja samas ka selles maastikus," rääkis arhitekt Karli Luik "Aktuaalsele kaamerale". Nii me natukene kaevasimegi selle staadioni sügavamaks ja tõstsime natuke ääri kõrgemaks, nii et tegelt see sama struktuur, mis seal täna on, see säilib ja kogu see tunnetus, kuidas inimesed sinna jõuavad, ootamatult satuvad hästi suurde staadionikatlasse - see kõik säilib."