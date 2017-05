Hõimurahvaste programm andis välja Ilmapuu auhinna

Maria Merova sündis 28. veebruaril 1938 Jasunti külas Berjozovo rajoonis Tjumeni oblastis. Ta on kasvanud traditsioonilises mansi peres ja on elupõline mansi keele ja kultuuri kandja. Oma teadmisi ja oskusi edasi on ta suure pühendumusega andnud edasi ka nooremale põlvkonnale, õpetades mansi rahvariiete valmistamist ja kombeid ning korraldades rahvuslikke pidustusi. Ta on ka kümne lapse ema.

Maria Merova valmistatud traditsioonilisi käsitööesemeid, ehteid ja rõivaid on paljudes oma piirkonna muuseumides, aga ka Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Ta on osalenud ka mitmetel näitustel nii Venemaal kui ka välismaal. 1997. aastal pälvis ta Venemaa rahvakunsti meistri auväärse tiitli. 25 aasta jooksul on ta olnud laste folklooriteatri “Põhjapõdra radadel” juhendaja ja obi-ugri teatri “Päike” konsultant.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu 2017. aasta auhinnale kandideerisid käesolevas taotlusvoorus kokku 21 taotlust: 3 karjala, 2 vepsa, 5 udmurdi, 3 mari, 3 mansi, 2 mordva, 1 komi, 2 handi taustaga taotlejat või kollektiivi.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja seitsmendat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 2500 eurot.

Ilmapuu auhind kuulutati välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 25. maile.