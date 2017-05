Ita Ever: oleksin tahtnud rohkem filmides mängida

Ever sai eelmisel aastal PÖFFi elutööpreemia, mis tuli talle üllatusena.

"Ma olin jahmunud sellepärast, et ma pole ju suurte filmide osatäitja olnud. Ma ei ole palju filme teinud ja seetõttu oli ta mulle ootamatu. Hiljem, kui ma selle küsimuse Tiina Lokile esitasin, siis ta ütles, et kuidas nii: meie sorisime ja otsisime ning leidsime, et sul on tehtud 48 filmi. Ma ei tea, kas see arv vastab tõele või on sinna tehtud väikesed sulud, aga nähtavasti ei olnud neil kedagi teist momendil võtta," rääkis Ever.

Ta käis Tallinfilmi ajal proovivõtetel nii mõnegi filmi jaoks, näiteks Kaljo Kiisa "Hullumeelsus".

"Kaljo ütles mulle, et sa oled selle osa jaoks liiga intelligentne. Teiseks oli operaator öelnud, et Ita Everit on võimatu valgustada tema kohutavalt kõrge lauba pärast."

Ever lisas, et oleks tahtnud filmides rohkem mängida.

"Ma ei oleks tahtnud mängida ilusaid noori naisi, vaid just karakterrollikesi."

Jutuajamine vältas 40 minuti pikkuseks. Vestlus sai teoks koostöös Kinomaja filmiõhtute sarjaga "Viva la Diva!", mis pöörab tähelepanu näitlejannadele Eesti kinolinal.